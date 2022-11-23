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Міністр енергетики України звинуватив Росію в "газовому шантажі"

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр енергетики України Герман Галущенко звинуватив Москву у використанні "газового шантажу" з геополітичною метою після того, як російський "Газпром" заявив, що може почати скорочувати постачання газу до Молдови через територію України з 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Галущенка агентству Reuters .

"Газовий шантаж - усталена російська практика, яку Кремль продовжує використовувати з геополітичною метою", - заявив Галущенко.

За його словами, "зазнавши поразки від Збройних сил України на полі бою, Росія використовує брудну газову брехню, щоб ще раз спробувати очорнити міжнародний стан України".

"Україна протягом десятиліть була і залишається надійною країною транзиту газу для європейських партнерів", - зазначив міністр і додав, що звинувачення "Газпрому" на адресу України є безпідставними і "можуть мати іншу геополітичну мету - посилити політичний тиск на Молдову".

"Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія почала стрімко втрачати європейський газовий ринок. Кремль не може змиритися з цим, тому винаходить нові способи відновити свій вплив", - вважає Галущенко.

Нагадаємо. Державна російська компанія "Газпром" у вівторок звинуватила Україну в "осіданні" газу, призначеного для Молдови, заявивши, що з 28 листопада вона може почати скорочувати постачання газу до Молдови, які проходять через Україну.

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