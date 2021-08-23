Министр энергетики Германии о Крыме: не позволим превратить в слепое пятно на карте
Фото: министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Getty Images)
Представитель Германии на саммите Крымская платформа заявил, что аннексия полуострова создала большую проблему в регионе. Он пообещал, что Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте.
Об этом заявил на саммите министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.
По его словам, аннексия Крыма - это надругательство над верховенством права.
"Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы вместе с Украиной осуждаем аннексию и призываем к новым переговорам и возобновлению госграниц", - заявил он.