Міністр енергетики Німеччини про Крим: не дозволимо перетворити на сліпу пляму на мапі
Фото: міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайер (Getty Images)
Представник Німеччини на саміті Кримська платформа заявив, що анексія півострову створила велику проблему в регіоні. Він пообіцяв, що Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на мапі.
Про це заявив на саміті міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайер, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.
За його словами, анексія Криму це наруга над верховенством права.
"Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі. Ми разом з Україною засуджуємо анексію і закликаємо до нових переговорів і відновлення держкордонів", - заявив він.