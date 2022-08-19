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Министр экономики спрогнозировала резкое падение ВВП Украины до конца года

Новина українською →
Киев, Пятница 19 августа 2022 17:12
Министр экономики спрогнозировала резкое падение ВВП Украины до конца года Фото: министр экономики Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Реальный валовой внутренний продукт Украины до конца года может сократиться на 35-40%. Главной причиной такого падения является нападение России.

Об этом заявила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире национального телемарафона.

"По нашим подсчетам, по тем макропрогнозам, которые делает Министерство экономики, сворачивание экономики до конца года может быть на уровне 35-40%", – заявила министр экономики.

Свириденко также отметила, что для экономики сегодня очень важно помогать уже работающим предприятиям, имеющим штат и рынки сбыта, чтобы они и дальше активно работали.

По ее словам, кроме программы микрогрантов, в правительстве разрабатывают изменения в программу "5-7-9", чтобы предприятия в прифронтовых областях, активы которых были разрушены, имели возможность взять кредит и восстановиться.

Ранее стало известно, что Кабмин выплатил первые микрогранты по программе "єРобота" для поддержки новосозданного бизнеса в Украине. Первый транш составил 52,7 миллиона гривен.

Как сообщало РБК-Украина, международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что война продлится минимум до 2023 года и окажет существенное влияние на финансовую стабильность Украины.

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