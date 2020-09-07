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Министр экономики ответил на претензии депутатов в свой адрес

Киев, Понедельник 07 сентября 2020 09:00
Министр экономики ответил на претензии депутатов в свой адрес
Фото: Игорь Петрашко (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Министр экономики Игорь Петрашко считает, что претензии со стороны народных депутатов к его ведомству стоит переадресовать тем, кто их озвучивал. По его словам, правительство столкнулось с глобальными вызовами, которые до этого никто в мире не решал.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Неудачные кадры: почему во власти снова заговорили о громких отставках".

"Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар не только по медицинским системам стран мира, но и по экономике. Не было никаких рецептов, но нужно было действовать системно и взвешенно", - Петрашко.

Он добавил, что в последние полгода министерство не бездействовало, представив ряд антикризисных инициатив - программа кредитования "5-7-9", программа помощи по частичной безработице, поддержка национального производителя.

"Многие важные процессы запущены в работу, и мы ожидаем соответствующие результаты", - резюмировал Петрашко.

Ранее сообщалось, что у народных депутатов есть вопросы к Петрашко в связи с отсутствием стратегии поддержки аграрной промышленности и понимания экономического развития государства в ближайшее время.

Также РБК-Украина писало, что в "Слуге народа" не исключают отставку министра экономики из-за ситуации на табачном рынке.

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