Міністр економіки відповів на претензії депутатів на свою адресу

Фото: Ігор Петрашко (РБК-Україна)

Міністр економіки Ігор Петрашко вважає, що претензії з боку народних депутатів до його відомства варто переадресувати тим, хто їх озвучив. За його словами, уряд зіткнувся з глобальними викликами, які до цього ніхто в світі не вирішував.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Невдалі кадри: чому у владі знову заговорили про гучні відставки".

"Пандемія коронавірусу завдала серйозного удару не тільки по медичним системам країн світу, але і по економіці. Не було ніяких рецептів, але треба було діяти системно і виважено", - Петрашко.

Він додав, що в останні півроку міністерство не бездіяло, представивши ряд антикризових ініціатив - програма кредитування "5-7-9", програма допомоги по частковому безробіттю, підтримка національного виробника.

"Багато важливих процесів запущено в роботу, і ми очікуємо відповідні результати", - резюмував Петрашко.

Раніше повідомлялося, що у народних депутатів є запитання до Петрашка у зв'язку з відсутністю стратегії підтримки аграрної промисловості і розуміння економічного розвитку держави найближчим часом.

Також РБК-Україна писало, що "Слуги народу" не виключають відставку міністра економіки через ситуацію на тютюновому ринку.