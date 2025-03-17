Міністр економіки Німеччини виступив проти відновлення "Північного потоку"

На запитання, чи існує можливість відновлення будівництва трубопроводів через Балтійське море, Хабек відповів, що наразі такої можливості немає.

"Українці, як і раніше, перебувають під агресією Росії. Тому я думаю, що розмови про потенціал "Північного потоку-2" або "Північного потоку-1", якщо його буде відновлено, - це абсолютно неправильний напрямок дискусії", - заявив Хабек журналістам у Брюсселі.

Хабек висловив занепокоєння тим, що новий уряд Німеччини, найімовірніше, забуде уроки, витягнуті з минулої сильної залежності Європи від російських енергоносіїв.

"Соціал-демократи і Консервативна партія Німеччини створили енергетичну залежність Німеччини від Росії, і вони зробили це добровільно. Я стурбований тим, що урок, який ми засвоїли у 2022 році... може бути забутий", - сказав він.

Консервативні ХДС/ХСС і соціал-демократи розпочали коаліційні переговори щодо формування наступного уряду Німеччини.

Надії Москви

Повернення Дональда Трампа до Білого дому допомогло відновити вартість акцій російського газового монополіста "Газпром" на тлі надій на те, що швидка мирна угода з Україною призведе до відновлення експорту газу в Європу, повідомив Alpha Bank минулого місяця.

Однак ознак того, що континент поспішить знову прив'язатися до російського газу, мало.

Цього місяця Financial Times повідомила, що давній союзник Путіна лобіює у США дозвіл інвесторам відновити будівництво "Північного потоку-2". Уряд Німеччини заявив, що, як і раніше, відданий незалежності від російської енергетики.

Трубопроводи Nord Stream є найбільшими потенційними маршрутами для російського газу в Європу. Трубопровід Nord Stream 1 постачав газ із 2011 до 2022 року. Проєкт Nord Stream 2 вартістю 11 млрд доларів було завершено 2021 року, але так і не запустили, оскільки Німеччина зупинила план перед війною Росії проти України.

У вересні 2022 року одна з двох ниток "Північного потоку-2", а також обидві нитки "Північного потоку-1" були пошкоджені внаслідок загадкових вибухів. Ніхто не взяв на себе відповідальність за завдані збитки.