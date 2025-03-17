Министр экономики Германии выступил против возобновления "Северного потока"

На вопрос, существует ли возможность возобновления строительства трубопроводов через Балтийское море, Хабек ответил, что на данный момент такой возможности нет.

"Украинцы по-прежнему находятся под агрессией России. Поэтому я думаю, что разговоры о потенциале "Северного потока-2" или "Северного потока-1", если он будет восстановлен, - это совершенно неправильное направление дискуссии", - заявил Хабек журналистам в Брюсселе.

Хабек выразил обеспокоенность тем, что новое правительство Германии, скорее всего, забудет уроки, извлеченные из прошлой сильной зависимости Европы от российских энергоносителей.

"Социал-демократы и Консервативная партия Германии создали энергетическую зависимость Германии от России, и они сделали это добровольно. Я обеспокоен тем, что урок, который мы усвоили в 2022 году... может быть забыт ", - сказал он.

Консервативные ХДС/ХСС и социал-демократы начали коалиционные переговоры по формированию следующего правительства Германии.

Надежды Москвы

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом помогло восстановить стоимость акций российского газового монополиста "Газпром" на фоне надежд на то, что быстрое мирное соглашение с Украиной приведет к восстановлению экспорта газа в Европу, сообщил Alpha Bank в прошлом месяце.

Однако признаков того, что континент поспешит снова привязаться к российскому газу, мало.

В этом месяце Financial Times сообщила, что давний союзник Путина лоббирует в США разрешение инвесторам возобновить строительство "Северного потока-2". Правительство Германии заявило, что по-прежнему привержено независимости от российской энергетики.

Трубопроводы Nord Stream являются крупыми потенциальными маршрутами для российского газа в Европу. Трубопровод Nord Stream 1 поставлял газ с 2011 по 2022 год. Проект Nord Stream 2 стоимостью 11 млрд долларов был завершен в 2021 году, но так и не был запущен, поскольку Германия остановила план перед войной России против Украины.

В сентябре 2022 года одна из двух ниток "Северного потока-2, а также обе нитки "Северного потока-1" были повреждена в результате загадочных взрывов. Никто не взял на себя ответственность за причиненный ущерб.