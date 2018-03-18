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Министр экономики ФРГ заявил, что пошлины США могут вызвать торговую войну

НовостиПолитика    18.03.2018 - 23:59
Фото: Петер Альтмаєр
Фото: Петер Альтмаєр

Альтмаєр заявил, что ЕС не хочет торговой войны с США

Министр экономики Германии Петер Альтмаєр заявил, что спецпошлины США на европейские сталь и алюминий могут вызвать торговую войну. Об этом сообщает DW.

"Я не хочу, чтобы между Европой и США началась торговая война", - сказал он.

Кроме того, немецкий министр подчеркнул, что заинтересован в выработке Германией стали "по конкурентным ценам".

Также Альтмаєр подчеркнул важность налаживания диалога с США относительно запланированных Вашингтоном торговых пошлин.

Альтмаєр отдельно подчеркнул, что Европа не даст Соединенным Штатам "разделить себя".

Так, ЕС уже обнародовал список американских товаров, в отношении которых введет спецпошлины, если анонсированные президентом США Дональдом Трампомввізні пошлины на сталь и алюминий вступят в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлину на импорт китайских товаров, который составляет около 60 миллиардов долларов.

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Теги: Соединенные Штаты Америки, сталь, пошлины
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