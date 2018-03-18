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Міністр економіки ФРН заявив, що мита США можуть спричинити торговельну війну

НовиниПолітика    18.03.2018 - 23:59
Фото: Петер Альтмаєр
Фото: Петер Альтмаєр

Альтмаєр заявив, що ЄС не хоче торговельної війни із США

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що спецмита США на європейські сталь і алюміній можуть спричинити торговельну війну. Про це повідомляє DW.

"Я не хочу, щоб між Європою та США почалась торгівельна війна", - сказав він.

Крым того, німецький міністр наголосив, що зацікавлений у виробленні Німеччиною сталі "за конкуретноспроможними цінами".

Також Альтмаєр наголосив на важливості налагодження діалогу із США щодо запланованих Вашингтоном торговельних мит.

Альтмаєр окремо наголосив, що Європа не дасть Сполученим Штатам "розділити себе".

Так, ЄС вже оприлюднив перелік американських товарів, щодо яких запровадить спецмита, якщо анонсовані президентом США Дональдом Трампомввізні мита на сталь і алюміній набудуть чинності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має намір запровадити мито на імпорт китайських товарів, який становить близько 60 мільярдів доларів.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Сполучені Штати Америки, сталь, пошлины
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