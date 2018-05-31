Трамп сегодня объявит о введении пошлин на сталь и алюминий из Европы, - WSJ

Не исключено, что планы администрации Трампа еще могут измениться

Президент США Дональд Трамп сегодня, 31 мая, объявит о введении пошлин на импорт стали и алюминия из европейских стран. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что Белый дом сегодня официально объявит о введении таможенных пошлин в 25% и 10% на импорт стали и алюминия из Европы. В то же время, по данным источников, планы администрации Трампа еще могут измениться, если стороны договорятся о сделке, однако это маловероятно.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз готов наладить торговлю с США в случае освобождения от пошлин.

Отметим, 9 марта Трамп ввел пошлины на ввоз стали и алюминия. По его мнению, промышленность США пострадала от внешней торговли, которой руководствуются другие страны. По первоначальному плану, пошлины должны были вступить в действие для всех стран, кроме Канады и Мексики, через 15 дней. Однако для стран Евросоюза и ряда других стран их отложили на время переговоров.