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Міністр економіки Франції: Європа готова відповісти на американське мито

НовиниПолітика    31.05.2018 - 12:41
Фото: прапор Франції (pixabay.com)
Фото: прапор Франції (pixabay.com)

Міністр запевняє, що Європа не хоче торгової війни

Європа відповість на американські мита на сталь і алюміній. Про це заявив Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер, повідомляє французьке видання Orange.

"Ми вже говорили, що можливе запровадження митних тарифів на сталь і алюміній - невиправдане і небезпечне. Ми не хочемо торгової війни" - сказав Ле Мер.

"Наші американські друзі повинні знати, що якщо вони приймуть агресивні стосовно ЄС рішення, Європа не залишить це без реакції" - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп сьогодні, 31 травня, оголосить про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з європейських країн.

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Теги публікації: Франція, Сполучені Штати Америки, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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