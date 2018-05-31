Міністр економіки Франції: Європа готова відповісти на американське мито

Міністр запевняє, що Європа не хоче торгової війни

Європа відповість на американські мита на сталь і алюміній. Про це заявив Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер, повідомляє французьке видання Orange.

"Ми вже говорили, що можливе запровадження митних тарифів на сталь і алюміній - невиправдане і небезпечне. Ми не хочемо торгової війни" - сказав Ле Мер.

"Наші американські друзі повинні знати, що якщо вони приймуть агресивні стосовно ЄС рішення, Європа не залишить це без реакції" - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп сьогодні, 31 травня, оголосить про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з європейських країн.