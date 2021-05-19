Министр экологии Мальдив: к концу века острова могут исчезнуть

Министр экологии Мальдив Шона Аминат заявила, что Мальдивские острова могут исчезнуть с карты мира к концу 21 столетия. Причиной этому являются быстрые изменения климата и подъем уровня всемирного океана .

По словам министра, если вред экологии продолжит наноситься в нынешних темпах, то Мальдивы исчезнут к 2100 году.

"Мы не выживем", - подчеркнула она.

Аминат отметила, что предотвратить исчезновение Мальдивских островов можно только, если мир начнет действовать быстро и согласованно для борьбы с изменениями климата.

"Изменения климата реальны, и мы - самая уязвимая страна в мире. Для нас нет возвышенности ... это только мы, это только наши острова и море", - сказала министр.