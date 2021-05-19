Міністр екології Мальдів: до кінця сторіччя острови можуть зникнути

Міністр екології Мальдів Шона Амінат заявила, що Мальдівські острови можуть зникнути з карти світу до кінця 21 сторіччя. Причиною цьому є швидкі зміни клімату та підйом рівня всесвітнього океану .

За словами міністра, якщо шкода екології продовжить завдаватися в нинішніх темпах, то Мальдіви зникнуть до 2100 року.

"Ми не виживемо", - наголосила вона.

Амінат зазначила, що запобігти зникненню Мальдівських островів можна тільки, якщо світ почне діяти швидко та узгоджено для боротьби зі змінами клімату.

"Зміни клімату реальні, і ми - найбільш уразлива країна у світі. Для нас немає височини ... це тільки ми, це тільки наші острови та море", - сказала міністр.