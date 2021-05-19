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Міністр екології Мальдів: до кінця сторіччя острови можуть зникнути

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Мальдіви, Середа 19 травня 2021 16:34
Міністр екології Мальдів: до кінця сторіччя острови можуть зникнути Фото: Мальдіви можуть зникнути до кінця сторіччя (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр екології Мальдів Шона Амінат заявила, що Мальдівські острови можуть зникнути з карти світу до кінця 21 сторіччя. Причиною цьому є швидкі зміни клімату та підйом рівня всесвітнього океану.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

За словами міністра, якщо шкода екології продовжить завдаватися в нинішніх темпах, то Мальдіви зникнуть до 2100 року.

"Ми не виживемо", - наголосила вона.

Амінат зазначила, що запобігти зникненню Мальдівських островів можна тільки, якщо світ почне діяти швидко та узгоджено для боротьби зі змінами клімату.

"Зміни клімату реальні, і ми - найбільш уразлива країна у світі. Для нас немає височини ... це тільки ми, це тільки наші острови та море", - сказала міністр.

Нагадаємо, у лютому екологи забили на сполох через те, що рівень світового океану почав підійматися швидше за найгірші прогнози. Щоб зупинити цей процес, екологи закликали зменшити викиди вуглецю в повітря.

А на початку травня генсек ООН виступив з невтішною заявою щодо глобального потепління. За його словами, світ опинився на краю прірви, оскільки температура Землі підвищилася до рекордного значення.

Як глобальне потепління може вплинути на Україну, читайте в матеріалі РБК-Україна "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ".

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