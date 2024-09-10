Міністр Бідний зробив заяву щодо проведення Олімпіади в Україні

За словами очільника відомства, "мрія про проведення Олімпійських ігор в Україні залишається актуальною". Бідний впевнений, що організація таких масштабних змагань дасть можливість показати усьому світу здобутки нашої країни.

Однак подавати заявку на проведення ОІ наша держава зараз не буде, бо нині всі "зосереджені на захисті нашої країни від зовнішньої агресії". Крім того, навіть після перемоги у війні знадобиться певний час на відновлення.

"Думаю, до питання проведення Олімпійських ігор ми зможемо повернутись після перемоги над російським загарбником, адже вже визначено місця проведення найближчих Олімпійських ігор: Мілан, Лос-Анджелес, Брісбен", - сказав міністр.

Також треба буде виходити із можливостей на той час та того, наскільки проведення Олімпійських ігор буде відповідати національним інтересам України.

Нагадаємо, що найближча Олімпіада відбудеться у Мілані та у муніципалітеті Кортіна-д'Ампеццо в 2026 році. Йдеться про зимові Олімпійські ігри. Наступна ж літня Олімпіада відбудеться у американському Лос-Анджелесі в 2028 році. Австарлійський Брісбен прийме Олімпійські ігри-2032.

Олімпійські ігри в XXI столітті

Господарями Олімпіади вже були Афіни (2004), Пекін (2008), Лондон (2012), Ріо-де-Жанейро (2016), Токіо (2021). Нещодавно завершилися Ігри в Парижі.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вже визначив господарів форумів 2028 та 2032 роках. Перші Ігри прийме американський Лос-Анджелес, а другі – австралійський Брісбен. На Олімпіаду-2036 на цей момент офіційно претендують Індонезія, Туреччина, Індія і Чилі.

Офіційний бюджет Олімпійських ігор-2024 склав 4,38 млрд євро. Окремо Франція витратила 1,5 млрд у євровалюті на очищення Сени та 3,5 млрд на продовження гілки метрополітену. Ці проєкти французький уряд запланував окремо від Ігор.