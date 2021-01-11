Министерство по защите окружающей среды вынуждает предприятия закрываться, - "Укрметаллургпром"

Из-за главы Минэкологии Романа Абрамовского украинская промышленность зависла в ожидании коллапса. Если ведомство не продлит срок действия технических нормативов по вредным выбросам, который истек в конце прошлого года, страну ждет масштабный кризис и закрытие предприятий.

Об этом заявил глава ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Как известно, в декабре 2020 года истек срок действий Технологических нормативов (ТН), которые устанавливают допустимые выбросы загрязняющих веществ из оборудования (установок) для обжига и агломерации металлической руды (включая сульфидную руду), и из коксовых печей.

К этому времени депутаты должны были разработать новый справочник технических норм, основанный на европейских директивах - поскольку, по словам Каленкова, сейчас в ТН есть определенные нормы по выбросам, которые являются чисто украинскими изобретениями.

"Нормативы по некоторым видам выбросов - это вообще ноу-хау украинское! В Европе нет нормирования некоторых величин, которые есть в этих нормативах", - поясняет эксперт.

Из-за отсутствия новых справочников технических норм предприятия не могут нормально планировать инвестиционные проекты по экологической модернизации. Более того: сейчас на внедрение масштабных экологических проектов у компаний банально нет денег, поясняет Каленков.

"Отрасль наша (металлургическая - ред.) находится в перманентном кризисе, начиная, наверное, с 2014 года. 2019 год, я напомню, металлурги закончили с убытками в 32 миллиарда гривен. Следующий год 2020-й - ситуация с ковидом и локдауны. В таких условиях задержки с выполнением инвестиционных планов совершенно объяснимы. И совершенно понятно, почему премьер-министр еще весной прошлого года заявлял, что инвестиционные экологические обязательства предприятий должны быть пересмотрены в связи с новой реальностью, которая сейчас есть в Украине и мире", - рассказывает Каленков.

Но, по его словам, в Минэкологии отказались прислушиваться к Кабмину. Там все еще не подписали приказ, которым продлеваются сроки действия технических нормативов по выбросам, а предприятия получают несколько дополнительных лет на экомодернизацию.

"Мы надеялись, что выйдет документ (подписанный в Минэкологии - ред.) в конце года. По моей информации, различные министерства и ведомства все согласовали. Но сейчас документ находится в министерстве. Уже ничего не мешает министру подписать этот приказ", - недоумевает Каленков.

По словам главы Ассоциации, металлургические предприятия "сражаются буквально за каждый рабочий день".

"Сейчас они вынуждены, фактически, существовать вне правового поля. Это ненормальная ситуация! То, что нужный приказ не принят, и сроки реализации инвестиционных программ не сдвинуты на 3-4 года, как это обоснованно с точки зрения экономической логики, приведет к тому, что большая часть предприятий-коксохимов попросту закроется. Потому что у предприятий нет денег, чтобы реализовать экологические проекты", - заявил эксперт и выразил надежду, что уже в течение нескольких дней нужный проект будет подписан.

Напомним, в Раде на рассмотрении находится законопроект "О предотвращении, уменьшение и контроль промышленного загрязнения" № 4167-1.

После его принятия должны быть разработаны справочники НДТМ - наилучших доступных технологий и методов управления, которые отвечают европейским директивам. Но новые проекты в Раде не приняли, а старые уже не работают. Таким образом, возник правовой вакуум, в котором зависла украинская промышленность.

Изменить ситуацию взялись известные украинские ученые: они разработали пакет документов, чтобы внести изменения в технологические нормативы. Эти изменения позволят продлить сроки их действия и реализации проектов по экомодернизации, пока законодательное поле не будет урегулировано.