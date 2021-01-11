Міністерство захисту довкілля змушує підприємства закриватися, - "Укрметалургпром"

Через главу Мінекології Романа Абрамовського українська промисловість зависла в очікуванні колапсу. Якщо відомство не продовжить термін дії технічних нормативів по шкідливим викидам, який закінчився наприкінці минулого року, країну чекає масштабна криза і закриття підприємств.

Про це заявив голова асоціації "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Як відомо, у грудні 2020 року закінчився термін дії Технологічних нормативів (ТН), які встановлюють допустимі викиди забруднюючих речовин з устаткування (установок) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду), і з коксових печей.

До цього часу депутати повинні були розробити новий довідник технічних норм, заснований на європейських директивах - оскільки, за словами Каленкова, зараз в ТН є певні норми по викидам, які є суто українськими винаходами.

"Нормативи за деякими видами викидів - це взагалі ноу-хау українське! В Європі немає нормування деяких величин, які є в цих нормативах", - пояснює експерт.

Через відсутність нових довідників технічних норм підприємства не можуть нормально планувати інвестиційні проекти щодо екологічної модернізації. Щобільше: зараз на впровадження масштабних екологічних проектів компаній банально немає грошей, пояснює Каленков.

"Галузь наша (металургійна - ред.) перебуває у перманентній кризі, починаючи, мабуть, з 2014 року. 2019 рік, я нагадаю, металурги закінчили зі збитками в 32 мільярди гривень. Наступний рік 2020-й - ситуація з ковідом і локдауни. В таких умовах затримки з виконанням інвестиційних планів абсолютно зрозумілі. І абсолютно зрозуміло, чому прем'єр-міністр ще навесні минулого року заявляв, що інвестиційні екологічні зобов'язання підприємств повинні бути переглянуті у зв'язку з новою реальністю, яка зараз є в Україні й світі", - розповідає Каленков.

Але, за його словами, в Мінекології відмовилися прислухатися до Кабміну. Там все ще не підписали наказ, яким продовжуються терміни дії технічних нормативів викидів, а підприємства отримують кілька додаткових років на екомодернізацію.

"Ми сподівалися, що вийде документ (підписаний у Мінекології - ред.) в кінці року. За моєю інформацією, різні міністерства і відомства все узгодили. Але зараз документ перебуває в міністерстві. Вже нічого не заважає міністру підписати цей наказ", - дивується Каленков.

За словами голови Асоціації, металургійні підприємства "буквально б'ються за кожен робочий день".

"Зараз вони змушені фактично існувати поза правовим полем. Це ненормальна ситуація! Те, що потрібний наказ не прийнятий, і терміни реалізації інвестиційних програм не зрушені на 3-4 роки, як це обгрунтовано з точки зору економічної логіки, призведе до того, що більша частина підприємств-коксохімів просто закриється. Тому що у підприємств немає грошей, щоб реалізувати екологічні проекти", - заявив експерт і висловив сподівання, що вже протягом кількох днів потрібний проект буде підписаний.

Нагадаємо, в Раді на розгляді знаходиться законопроект "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" № 4167-1.

Після його прийняття повинні бути розроблені довідники НДТМ - найкращих доступних технологій та методів управління, які відповідають європейським директивам. Але нові проекти в Раді не прийняли, а старі вже не працюють. Таким чином, виник правовий вакуум, в якому зависла українська промисловість.

Змінити ситуацію взялися відомі українські вчені: вони розробили пакет документів, щоб внести зміни в технологічні нормативи. Ці зміни дозволять продовжити терміни їх дії та реалізації проектів з екомодернізації, поки законодавче поле не буде врегульовано.