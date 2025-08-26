Міністерство війни: Трамп натякнув, що хоче повернути Пентагону стару назву

Президент США Дональд Трамп натякнув, що незабаром Міністерство оборони може отримати первісну назву - Міністерство війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph і Укрінформ.
"Коли ми виграли Першу світову, Другу світову війну, він (Пентагон - ред.) називався Міністерством війни. І для мене це дійсно те, чим воно є", - заявив Трамп.
За його словами, всім подобається, що у США була "неймовірна історія перемог", коли Пентагон був Міністерством війни. Але потім США перейменували його на Міністерство оборони.
Як каже Трамп, попередня назва "звучала сильніше", а інформація про можливу зміну назви може з'явиться "протягом наступних кількох тижнів".
Президент США додав, що не хоче обмежуватися лише обороною.
"Ми хочемо і наступу теж", - заявив він.
Нагадаємо, що до 1947 року в США існувало Міністерство війни (або ж Військове міністерство), яке. Воно було створено ще 1789 року і відповідало за управління армією США та всіма операціями на суші.
Після Другої світової війни 1947 року Конгрес ухвалив акт про національну безпеку. У результаті Міністерство війни було скасовано, і замість нього створили Міністерство армії та Міністерство військово-повітряних сил.
Для того, щоб об'єднати всі види військ (армія, флот і ВПС), було засновано Міністерство оборони США, яке офіційно запрацювало в 1949 році.
Зазначимо, що у квітні Дональд Трамп заявив, що хоче витратити на армію США 1 трлн доларів.
"Ми дуже економимо гроші, але нам потрібно будувати армію, і ми повинні бути сильними, бо зараз навколо багато поганих сил", - сказав тоді Трамп.