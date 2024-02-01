Міністерство транспорту Британії не проти передачі списаних автомобілів Україні

Міністр транспорту Великобританії Марк Харпер вважає, що немає юридичних перешкод для передачі списаних автомобілів у брухт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Міністр транспорту Великобританії написав листа меру Лондона Садік Хану, в якому повідомив, що немає юридичних перешкод для передачі списаних автомобілів у брухт. Міністр припустив, що Хан блокує експорт цих автомобілів до України.

У листі меру Лондона в середу Марк Харпер заявив, що не існує юридичних перешкод для передачі автомобілів у дар Україні через схему утилізації Ulez.

Передача використаних автомобілів Україні

У березні 2023 року міністр з питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великобританії Майкл Гоув звернувся до мера Лондона Садіка Хана з проханням передати Україні повнопривідні автомобілі, які інакше були б списані на металобрухт за програмою утилізації ULEZ.

ULEZ - це схема, введена в Лондоні у 2019 році для зниження рівня забруднення повітря у місті. Згідно з цією схемою, автомобілі, які не відповідають нормам викидів, мають сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів стерлінгів за проїзд у центрі міста.

Програма утилізації ULEZ передбачає, що автомобілісти, чиї автомобілі не відповідають нормам викидів, можуть отримати до 2000 фунтів стерлінгів під час утилізації своїх автомобілів.

Гоув вважав, що передача цих автомобілів Україні сприятиме гуманітарній допомозі країні, яка постраждала від російської агресії.

Раніше стало відомо, що мер Лондона Садік Хану не підтримав ідею передати списані автомобілі, які підуть на металобрухт Україні.

Але після звернення міністра транспорту Марка Харпера Хану пішов на поступки та заявив, що підтримує дану ідею.