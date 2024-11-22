Українцям спроситили доступ до онлайн-виплат та послуг: про що йдеться

Захист персональних даних

Всі персональні дані громадян, які звертаються за державними соціальними послугами, надійно захищені.

Система, яка працює у хмарі, гарантує фізичну безпеку інформації та обмежує доступ до даних. Лише конкретний соціальний працівник, який працює з індивідуальною справою, має право доступу до картки громадянина. Усі дії з даними фіксуються, що унеможливлює несанкціонований доступ.

Кошеленко також зазначив, що розміщення системи в хмарі гарантує збереження даних навіть за екстремальних обставин.

Інформування громадян про статус їхніх запитів

Зараз активно впроваджується система інформування громадян про статус їхніх звернень щодо соціальних послуг.

Впроваджується система, яка дозволяє громадянам отримувати повідомлення про статус своїх запитів на соціальні послуги. Це зробить процес прозорішим і допоможе уникнути непорозумінь. Якщо вашу справу розглядають, ви будете оперативно проінформовані.

Соціальні послуги тепер доступні онлайн

Станом на сьогодні українці можуть отримати понад 37 соціальних послуг онлайн, без необхідності відвідувати установи за місцем реєстрації.

"З’явилася можливість подавати запити на соцвиплати та послуги онлайн через портал soc.gov.ua. Раніше це можна було зробити лише особисто та за місцем реєстрації. На цьому порталі ми об’єднуємо всю інформацію про підтримку, доступну громадянам, а також розпочали цифровізацію послуг, які раніше не були оцифровані", - зазначив Кошеленко.

Досягнення цифровізації

Оцифровано 17 соціальних виплат , які доступні на порталі soc.gov.ua та в застосунку "Дія".

Створено єдиний соціальний портал, що спрощує доступ до послуг і виплат.

Система постійно вдосконалюється та наповнюється новими можливостями для громадян.

Міністерство соціальної політики продовжує вдосконалювати портал соціальних послуг, розширюючи його функціонал і додаючи нові можливості для громадян. Цифровізація допомагає спростити процеси, забезпечити зручність і убезпечити дані користувачів.

Ці нововведення є частиною загальної стратегії цифрової трансформації соціальної сфери, яка робить послуги доступнішими для українців.