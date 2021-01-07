ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Министерство аграрной политики возобновит работу: Кабмин определил дату

Автор: Александр Белоус

Работа Министерства аграрной политики будет возобновлена с 1 февраля 2021 года. В центральном аппарате министерства будет работать 200 человек.

Самые читаемые новости

Соответствущее постановление Кабинета министров от 28 января 2020 года № 1344 обнародовано Правительственном портале.

Документом отменяется абзац второй пункта 2 постановления Кабинета министров от 2 сентября 2019 года № 829 "Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти".

Постановлением также определена предельная численность работников аппарата Министерства аграрной политики на уровне 203 человек.

Напомним, Министерство аграрной политики упразднили в 2019 году, объединив с Министерством развития экономики и торговли.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительству нужна эффективная государственная политика в сфере АПК.

Отметим, Верховная рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики 17 декабря. До этого он возглавлял Геокадастр.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство аграрной политикиправительство