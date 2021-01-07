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Міністерство аграрної політики відновить роботу: Кабмін визначив дату

Автор: Олександр Білоус

Робота Міністерства аграрної політики буде відновлено з 1 лютого 2021 року. У центральному апараті міністерства буде працювати 200 осіб.

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Відповідну постанову Кабінету міністрів від 28 січня 2020 року № 1344 оприлюднено на Урядовому порталі.

Документом скасовується абзац другий пункту 2 постанови Кабінету міністрів від 2 вересня 2019 року № 829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади".

Постановою також визначена гранична чисельність працівників апарату Міністерства аграрної політики на рівні 203 осіб.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики скасували у 2019 році, об'єднавши з Міністерством розвитку економіки та торгівлі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що урядові потрібна ефективна державна політика у сфері АПК.

Зазначимо, Верховна рада призначила Романа Лещенка міністром аграрної політики 17 грудня. До цього він очолював Геокадастр.

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