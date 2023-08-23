Министр торговли США посетит Китай на следующей неделе

Министр торговли США Джина Раймондо на следующей неделе посетит Китай, где проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство торговли США.

Визит продлится с 27 по 30 августа, за это время она встретится с китайскими чиновниками и представителями американского бизнеса, работающего в Китае.

Основной целью поездки является углубление коммуникации между администрацией президента США Джо Байденом и китайским правительством.

"Находясь в КНР, министр Раймондо надеется на конструктивные обсуждения вопросов, касающихся торговых отношений Соединенных Штатов и Китая, проблем, с которыми сталкивается американский бизнес, и сфер потенциального сотрудничества двух государств", - говорится в сообщении.

Отношения США и Китая

В начале этого года отношения между двумя странами находились на самом низком за десятилетие уровне. Однако летом страны начали проводить встречи на самом высоком уровне, чтобы наладить коммуникацию. Так, КНР посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министер финансов США Джанет Йеллен.

Позже стало известно, что страны планируют с сентября увеличить количество авиарейсов между ними вдвое.

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