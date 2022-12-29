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В Минсоцполитики дали откровенный ответ об увеличении социальных выплат в 2023 году

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 15:42
В Минсоцполитики дали откровенный ответ об увеличении социальных выплат в 2023 году Фото: повышения социальных выплат в 2023 году не будет (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение социальных выплат в Украине не планируется, несмотря на высокую инфляцию. Деньги в 2023 году нужны для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Оксаны Жолнович изданию "Факты".

"К сожалению, нет", - сказала она в ответ на вопрос о повышении социальных выплат.

По ее словам, законом "О государственном бюджете" в 2023 году определена одна фиксированная сумма прожиточного минимума в течение года.

"Пока не планируем ее увеличивать, поскольку понимаем: у нас не будет достаточно финансов, чтобы покрыть гарантию, определенную законодательством", - добавила министр.

Как отметила Жолнович, "наступающий год - год ВСУ", поэтому все ресурсы, которые можно будет аккумулировать, будут направляться именно на оборону и победу.

"А социальная поддержка будет оставаться в рамках текущего года. Мы понимаем, что, к сожалению, инфляция съедает значительное количество стоимости денег. Поэтому будем пытаться перекрыть нехватку средств для самых бедных и уязвимых слоев населения путем привлечения международных доноров, дополнительных выплат через формат єДопомоги, с использованием средств разных международных организаций, которые сейчас пытаемся централизовать", - сказала министр.

По ее словам, помощь международных организаций будет выплачиваться через единый портал єДопомога с учетом верификации, адресности и избегания дублирования выплат.

Отметим, что правительство ожидает, что инфляция в Украине будет составлять 29,3% в 2022 году и 28,0% в 2023 году.

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