Минируют поля и срывают эвакуацию. РФ продолжает нарушать международное право, - Генштаб

Россия уже 54-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. Также оккупанты цинично нарушают нормы Международного гуманитарного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
В частности, российские войска блокируют инициативы по эвакуации гражданских жителей из оккупированных населенных пунктов и отказываются согласовывать гуманитарные маршруты. К тому же они осуществляют обстрелы местности вблизи возможных "зеленых коридоров".
Кроме того, на занятых территориях враг похищает и вывозит в российской федерации оборудование, технику и произведенную продукцию местных предприятий и минирует поля сельскохозяйственного назначения.
Ранее мы сообщали, что оккупанты похитили и вывезли в Ростов 13 сирот из Мариуполя.
Также мы писали, что военные отбили попытку вражеских диверсантов зайти в тыл на юге Украины.
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