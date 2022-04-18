Минируют поля и срывают эвакуацию. РФ продолжает нарушать международное право, - Генштаб

Россия уже 54-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. Также оккупанты цинично нарушают нормы Международного гуманитарного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

В частности, российские войска блокируют инициативы по эвакуации гражданских жителей из оккупированных населенных пунктов и отказываются согласовывать гуманитарные маршруты. К тому же они осуществляют обстрелы местности вблизи возможных "зеленых коридоров".

Кроме того, на занятых территориях враг похищает и вывозит в российской федерации оборудование, технику и произведенную продукцию местных предприятий и минирует поля сельскохозяйственного назначения.