Из-за "минирования" моста в Киеве ограничена работа метро: какие станции закрыты

В Киеве метрополитен ограничил работу ряда станций: красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Сейчас проверяется информация о минировании моста Метро.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"Внимание! Внимание! По техническим причинам красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", - информируют в метрополитене.

Таким образом, станции метро "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" на данный момент не работают.

Отметим, ранее в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Управления патрульной полиции в городе Роман Мартынюк заявил, что в Киеве полиция перекрыла мост Метро и направляет водителей в объезд. По его словам, проверяется информация о возможной угрозе взрыва.

Telegram-канал "Киев Сейчас" при этом писал, что на мосту стоит мужчина с пакетом, от которого якобы идет провод к пульту в его руке. Facebook-паблик dtp.kiev.ua добавляет, что из-за ситуации на мосту Метро ввели операцию "Гром".

По последним данным полиции Киева, информация о заминировании моста Метро поступила около 14:00.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре 2019 года уроженец Крыма и бывший военнослужащий Алексей Белько заблокировал движение по мосту Метро и угрожал его подорвать.

Напомним, Белько в начале 2020 года поместили в психиатрическую больницу.