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Из-за минирования 28 объектов в Луганской области открыли уголовное дело

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Суббота 18 сентября 2021 13:55
Из-за минирования 28 объектов в Луганской области открыли уголовное дело Фото: полиция открыла уголовное производство из-за массового минирования (lg.npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Вчера, 17 сентября, полиция проверила информацию о массовом минировании в Луганской области. После проверки 28 объектов открыли уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ходе проверки отработали объекты в городах Северодонецк и Старобельск. Также проводили экстренную эвакуацию граждан.

По результатам обследования ни на одном из объектов взрывоопасных предметов не обнаружили.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Правоохранители пытаются установить причастных к совершению данного преступления.

РБК-Украина писало, что вчера в полицию поступила анонимная информация о минировании объектов промышленности, автозаправочных станций и супермаркетов в Луганской области.

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Луганск Уголовное дело
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