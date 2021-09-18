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Через мінування 28 об'єктів у Луганській області відкрили кримінальну справу

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Субота 18 вересня 2021 13:55
Через мінування 28 об'єктів у Луганській області відкрили кримінальну справу Фото: поліція відкрила кримінальне провадження через масове мінування (lg.npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Учора, 17 вересня, поліція перевірила інформацію про масове мінування у Луганській області. Після перевірки 28 об'єктів відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

В ході перевірки відпрацювали об'єкти у містах Сєвєродонецьк та Старобільськ. Також проводили екстрену евакуацію громадян.

За результатами обстеження на жодному з об’єктів вибухонебезпечних предметів не виявлено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Правоохоронці намагаються встановити причетних до скоєння даного злочину.

РБК-Україна писало, що вчора до поліції надійшла анонімна інформація про замінування об'єктів промисловості, автозаправних станцій та супермаркетів в Луганській області.

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