Минирование метро в Киеве не подтвердилось

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Станция "Олимпийская" открыта на вход и выход

Минирование станции метро "Олимпийская" в Киеве сегодня, 17 июня, не подтвердилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу киевского метрополитена в Twitter.

Как сообщается, правоохранители завершили проверку территории станции "Олимпийская". В ходе проверки взрывоопасные предметы не были обнаруженными.

В настоящее время станция "Олимпийская" снова открыта на вход и выход.

Напомним, ранее из-за анонимного сообщения о минировании станция метро "Олимпийская" в Киеве была закрыта на вход и выход. Осуществлялась проверка территории.

Ранее, в Киеве сообщили о минировании железнодорожного вокзала. Здание вокзала было оцеплено правоохранителями, а посетители были эвакуированы. Информация о минировании не подтвердилась.

РБК-Украина писало, что 12 мая правоохранители проверяли сообщение о заминировании Шевченковского районного суда Киева.

Кроме того, 11 мая сотрудники управления Государственной охраны проверяли информацию о минировании здания Конституционного суда, где рассматривался указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.