"Минирование" метро в Киеве: одну станцию открыли, вторую еще проверяют

В Киеве открыли для пассажиров станцию метро "Крещатик", вход и выход на которой был ограничен после звонка о минировании. Станцию "Площадь Льва Толстого" еще проверяют.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

Сообщается, что в ходе проверки станции "Крещатик" взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка на "Майдан Независимости" открыта для пассажиров.

"На станции "Площадь Льва Толстого" (+ пересадка) продолжается проверка. Об открытии станции и пересадки будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня вечером вышеуказанные станции закрыли для пассажиров после анонимного звонка об угрозе взрыва.

Отметим, эти станции являются пересадочными с "красную" на "синюю" и с "синей" на "зеленую" ветку соответственно. Ограничение их работы в вечерний час пик, как правило, приводит к большому скоплению пассажиров на пересадке.

На этой неделе в киевском метро произошел еще один серьезный сбой. Проблемы были с работой электронного билета, турникеты не пропускали пассажиров, поскольку из-за падения напряжения в сети временно не работала вся система. В результате на входах в метрополитен образовались большие очереди.