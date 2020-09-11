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"Мінування" метро у Києві: одну станцію відкрили, другу ще перевіряють

Автор: РБК-Україна

У Києві відкрили для пасажирів станцію метро "Хрещатик", вхід і вихід на якій було обмежено після дзвінка про мінування. Станцію "Площа Льва Толстого" ще перевіряють.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Київський метрополітен" у Facebook.

Повідомляється, що в ході перевірки станції "Хрещатик" вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станція і пересадка на "Майдан Незалежності" відкрита для пасажирів.

"На станції "Площа Льва Толстого" (+ пересадка) триває перевірка. Про відкриття станції пересадки буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ввечері вищевказані станції закрили для пасажирів після анонімного дзвінка про загрозу вибуху.

Зазначимо, ці станції є пересадочними з "червоної" на "синю" та з "синьої" на "зелену" гілку відповідно. Обмеження їх роботи у вечірню годину пік, як правило, призводить до великого скупчення пасажирів на пересадці.

Цього тижня в київському метро стався ще один серйозний збій. Проблеми були з роботою електронного квитка, турнікети не пропускали пасажирів, оскільки через падіння напруги в мережі тимчасово не працювала вся система. В результаті на входах до метрополітена утворилися великі черги.

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