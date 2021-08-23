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Минировали территории и запускали беспилотник. Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"

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Донбасс, Понедельник 23 августа 2021 18:20
Минировали территории и запускали беспилотник. Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину" Фото: боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 августа российско-оккупационные войска нарушили режим "тишины" три раза. Боевики открывали огонь, минировали территории и запускали беспилотник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центра штаба ООС.

Так, неподалеку Водяного, что возле Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Кроме этого, возле Широкино враг с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществил дистанционное минирование территории.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Указано, что среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.

В ООС добавляют, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрел боевиков.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Между тем к операции Объединенных сил были привлечены и другие составляющие сил обороны, выполняющие задачи по назначению.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.

Напомним, стало известно имя украинского военного, который погиб на Донбассе в результате обстрелов боевиков.

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Минировали территории и запускали беспилотник. Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"
Минировали территории и запускали беспилотник. Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"
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