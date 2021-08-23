Мінували території та запускали безпілотник. Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу"
Сьогодні, 23 серпня російсько-окупаційні війська порушили режим "тиші" три рази. Бойовики відкривали вогонь, мінували території та запускали безпілотник
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центру штабу ООС.
Так, неподалік Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Крім цього, біля Широкиного ворог за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснив дистанційне мінування території.
Також у Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Вказано, що серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
У ООС додають, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл бойовиків.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Між тим до операції Об’єднаних сил було залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, стало відомо ім'я українського військового, який загинув на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків.