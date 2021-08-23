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Мінували території та запускали безпілотник. Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу"

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Донбас, Понеділок 23 серпня 2021 18:20
Мінували території та запускали безпілотник. Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу" Фото: бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 23 серпня російсько-окупаційні війська порушили режим "тиші" три рази. Бойовики відкривали вогонь, мінували території та запускали безпілотник

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центру штабу ООС.

Так, неподалік Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Крім цього, біля Широкиного ворог за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснив дистанційне мінування території.

Також у Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Вказано, що серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

У ООС додають, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл бойовиків.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Між тим до операції Об’єднаних сил було залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, стало відомо ім'я українського військового, який загинув на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків.

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Донбас ООС
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Мінували території та запускали безпілотник. Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу"
Мінували території та запускали безпілотник. Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу"
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