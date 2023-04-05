У Мінреінтеграції пояснили, чому переселенцям можуть затримувати виплати

Як пояснили, у відомстві, частіше йдеться про випадки, коли громадяни змінили місце реєстрації за допомогою порталу "Дія".

"Наразі питання автоматичного перепризначення допомоги на проживання потрібно доопрацювати. Для вчасного отримання допомоги звернутися до Управління соціального захисту населення за новим місцем проживання", - зазначено в повідомленні.

Так, органи соцзахисту не повинні вимагати у ВПО оформлення повторної заяви на отримання допомоги. Виплати мають продовжитися на основі вже зареєстрованої заяви за місцем попереднього проживання.

"Для цього працівники соцзахисту мають надіслати запит на отримання електронної справи, яка попередньо сформована на підставі зареєстрованої заяви від переселенця", - додали в Мінреінтеграції.

Там звернули увагу, що допомога буде нарахована за всі місяці з моменту зміни фактичного місця проживання ВПО.

При цьому питання щодо автоматичного перепризначення допомоги на проживання буде вирішено до кінця квітня.