Мининфраструктуры запустило онлайн-сервис с информацией о всех финансовых операциях ведомства

Страница будет пополняться

Министерство инфраструктуры на своем сайте запустило страницу, где в режиме онлайн можно найти информацию обо всех финансовых операциях ведомства и подотчетных ему структур. Об этом сообщает на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как отмечает министр, страница будет и дальше пополняться данными и анализом по разным направлениям, в частности анализом расходов дорожного фонда.

"Сегодня на сайте Министерства инфраструктуры появилась новая страница https://mtu.gov.ua/files/projects/budget.html, где в он-лайн режиме можно найти информацию и анализ всех финансовых операций Министерства Инфраструктуры Украины, ГП Укрводпуть, Государственного агентства инфраструктурных проектов, Государственной службы морского и речного транспорта, Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, Государственной Авиационной службы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" наняла SMM-мника для своей страницы в Facebook за 740 тыс. гривен. Сроком до конца года "Укрзализныця" заказала поддержку официальной страницы в соцсети "Фейсбук" за 653 тыс. гривен. Еще 87 тыс. гривен исполнитель разово получит, если количество подписчиков страницы вырастет с 28 тыс. до 78 тыс., а услуги будут предоставлены без нарушений сроков, качественно и полностью.