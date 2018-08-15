Мінінфраструктури запустило онлайн-сервіс з інформацією про всі фінансові операції відомства

Сторінка буде поповнюватись

Міністерство інфраструктури на своєму сайті запустило сторінку, де в режимі онлайн можна знайти інформацію про всі фінансові операції відомства і підзвітних йому структур. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Як зазначає міністр, сторінка буде і далі поповнюватись даними та аналізом за різними напрямками, зокрема аналізом витрат дорожнього фонду.

"Від сьогодні на сайті Міністерства інфраструктури з`явилась нова сторінка https://mtu.gov.ua/files/projects/budget.html, де в он-лайн режимі можна знайти інформацію і аналіз усіх фінансових операцій Міністерства Інфраструктури України, ДП Укрводшлях, Державного агенства інфраструктурних проектів, Державної служби морського та річкового транспорту, Державної служби України з безпеки на транспорті, Державної Авіаційної служби", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" найняла SMM-мника для своєї сторінки у Facebook за 740 тис. гривень. Строком до кінця року"Укрзалізниця" замовила підтримку офіційної сторінки у соцмережі "Фейсбук" за 653 тис. гривень. Ще 87 тис. гривень виконавець разово отримає, якщо кількість підписників сторінки зросте з 28 тис. до 78 тис., а послуги будуть надані без порушень строків, якісно та вповні.