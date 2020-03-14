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Мінінфраструктури: вивезення іноземців з території України відбуватиметься 

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 17:30
Мінінфраструктури: вивезення іноземців з території України відбуватиметься 
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

З 17 березня Україна здійснюватиме спеціальні чартерні рейси

Український уряд допоможе іноземним громадянам покинути територію України у зв'язку з обмежувальними заходами через пандемію коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра, після обмеження авіаційного сполучення та закриття кордонів, Україна буде здійснювати спеціальні чартерні рейси для повернення українців з-за кордону. Також відбуватиметься вивезення іноземців.

"Стосовно всіляких сполучень. З 17-го числа пасажирські перевезення на виїзд українців за кордон не буде відбуватись, адже Україна буде знаходитись в карантині. Але вивезення іноземних громадян відбуватиметься. Водночас і регулярні рейси до 17-го числа, чартерні рейси після цього і спецрейси обов’язково будуть здійснюватись, щоб ми повертали українців", - пояснив Криклій.

Нагадаємо, раніше голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко повідомив, що Україна закриє 107 пунктів пропуску на кордоні у період карантину. За його словами, з 230 пунктів пропуску через державний кордон залишаться працювати 123.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців за кордоном зареєструватися в онлайн-системі "Друг". Він пояснив, що дані цієї системи будуть використовуватися для формування списків на повернення в Україну. Також МЗС домовилося з мобільними операторами про СМС-інформування громадян за кордоном.

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