Мінінфраструктури склало рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній

Більшість авіарейсів з України в червні були виконані вчасно

У Міністерстві інфраструктури України склали рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній за червень. Про це йдеться на сайті відомства.

Так, рейтинг складено враховуючи пунктуальність вильотів з України за станом на червень.

У міністерстві зазначили, що 93% авіарейсів з України в червні були виконані вчасно.

Згідно з даними відомства, перше місце зайняла компанія "Мотор-Січ", яка у червні виконала 256 рейсів, з яких 100% своєчасних. У рейтингу з 11 компаній останнє місце посіла "Авіакомпанія Атлас Джет Україна", яка за місяць виконала 14 рейсів, з яких 64% своєчасно, а п'ять рейсів були затримані.

Фото (mtu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з аеропорту Анталії (Туреччина) не можуть вилетіти 170 українських туристів, зокрема, 30 дітей.