Мінінфраструктури склало рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній

Новини Інфраструктура 12.07.2018 - 16:53
Ілюстративне фото (рixabay)
Ілюстративне фото (рixabay)

Більшість авіарейсів з України в червні були виконані вчасно

У Міністерстві інфраструктури України склали рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній за червень. Про це йдеться на сайті відомства.

Так, рейтинг складено враховуючи пунктуальність вильотів з України за станом на червень.

У міністерстві зазначили, що 93% авіарейсів з України в червні були виконані вчасно.

Згідно з даними відомства, перше місце зайняла компанія "Мотор-Січ", яка у червні виконала 256 рейсів, з яких 100% своєчасних. У рейтингу з 11 компаній останнє місце посіла "Авіакомпанія Атлас Джет Україна", яка за місяць виконала 14 рейсів, з яких 64% своєчасно, а п'ять рейсів були затримані.

Мінінфраструктури склало рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній

Фото (mtu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з аеропорту Анталії (Туреччина) не можуть вилетіти 170 українських туристів, зокрема, 30 дітей.

 

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Теги:  рейтинг,  МІУ,  авиакомпания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС