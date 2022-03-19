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В Мининфраструктуры рассказали об упрощении доставки гуманитарных грузов в Украину

Фото: в Мининфраструктуры рассказали об упрощении доставки гуманитарных грузов в Украину (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

С начала военной агрессии российских оккупантов Министерство инфраструктуры продолжает проводить системную работу по улучшению логистики гуманитарных грузов из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИУ в Telegram-канале.

Так, с первых дней войны был введен режим максимального содействия доставки гуманитарных грузов в пострадавшие регионы, а также грузов для нужд ВСУ. Кроме того, был упрощен выезд и въезд водителей грузового транспорта, которые перевозят гуманитарную помощь.

"В частности, с начала фазы полномасштабной войны: через систему "ПУТЬ" обработано и предоставлено разрешение на пересечение границы 12 107 водителям; 3 809 водителей уже пересекли государственную границу и вернулись с грузом для нужд ВСУ и гуманитарным грузом", - отметили в министерстве.

Одним из важнейших направлений работы стало развертывание логистических хабов, благодаря которым гуманитарный груз вовремя доставляется и распределяется до самых горячих точек Украины из Польши, Италии, Венгрии, Словакии и Румынии.

"Представители Мининфраструктуры Украины совместно с автомобильными перевозчиками на месте координируют логистику и регулярность отправления транспорта с указанных хабов в Украину. С основного хаба в Польшу отправляется 30-50 транспортных средств в сутки", - говорится в сообщении.

Понимая всю сложность ситуации, в которой оказалась Украина, ряд стран Евросоюза ввели максимально упрощенный режим доставки гуманитарных грузов в Украину. 14 стран образовали так называемую антироссийскую транспортную коалицию.

"Пока это Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция. Речь идет об освобождении украинских перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки через указанные страны. Ряд стран ЕС освободили украинских перевозчиков от уплаты за пользование дорогами своих стран", - подчеркнули в ведомстве.

В первые дни марта было направлено более трех тысяч заявок на безразрешительный проезд за гуманитарной помощью в Польшу или транзитом через ее территорию.

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Гуманитарная помощьМИУ