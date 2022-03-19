У Мінінфраструктури розповіли про спрощення доставки гуманітарних вантажів в Україну

Так, з перших днів війни було впроваджено режим максимального сприяння доставки гуманітарних вантажів у постраждалі регіони, а також вантажів для потреб ЗСУ. Окрім того, було спрощено виїзд та вʼїзд водіїв вантажного транспорту, які перевозять гуманітарну допомогу.

"Зокрема, з початку повномасштабної фази війни: через систему "ШЛЯХ" оброблено та надано дозвіл на перетин кордону 12 107 водіям; 3 809 водіїв вже перетнули державний кордон та повернулись з вантажем для потреб ЗСУ та гуманітарним вантажем", - зазначили у міністерстві.

Одним з найважливіших напрямів роботи стало розгортання логістичних хабів, завдяки яким гуманітарний вантаж вчасно доставляється та розподіляється до найгарячіших точок України з Польщі, Італії, Угорщини, Словаччини та Румунії.

"Представники Мінінфраструктури України з автомобільними перевізниками на місці координують логістику та регулярність відправлення транспорту з вказаних хабів до України. З основного хабу у Польщі відправляється 30-50 транспортних засобів на добу", - йдеться у повідомленні.

Розуміючи усю складність ситуації, у якій опинилась Україна, низка країн Євросоюзу запровадили максимально спрощений режим доставки гуманітарних вантажів до України. 14 країн утворили так звану антиросійську транспортну коаліцію.

"Наразі це Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина. Йдеться про звільнення українських перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни. Низка країн ЄС звільнили Українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн", - підкреслили у відомстві.

У перші дні березня було надіслано понад три тисяч заявок на бездозвільний проїзд за гуманітарною допомогою до Польщі або транзитом через її територію.