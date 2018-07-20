МІУ розраховує на 25 млрд євро приватних інвестицій до 2030

У Києві представили Дорожню карту реформ у транспортній інфраструктурі

Міністерство інфраструктури України очікує залучення понад 25 млрд євро приватних інвестицій до 2030 року. Про це на презентації Дорожньої карти реформ у транспортній інфраструктурі заявив заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Віктор Довгань, передає кореспондент РБК-Україна.

Довгань нагадав, що наприкінці травня уряд прийняв Національну транспортну стратегію до 2030 року, яка передбачає залучення 50 млрд євро інвестицій, більша половина з яких повинна бути з приватного бізнесу.

"Це попередні показники для інвестицій в інфраструктуру. Ми розуміємо, що до 2030 року цих грошей з бюджету не буде. Більше половини коштів нам потрібно буде залучити саме з приватного бізнесу ", - заявив він.

За його словами, ініціативи Дорожньої карти відкривають доступ приватному капіталу на український ринок.

"Є критична зношеність інфраструктури, яка досягає 80-90%, тому без великих капіталовкладень ми не зможемо проблему відновлення інфраструктури вирішити швидко, а будемо вирішувати її десятиліттями ... Тому заходи та ініціативи в Дорожній карті відкривають доступ приватному капіталу на український ринок. Ці заходи важливі для інвесторів, вони повинні дати можливість великим стратегічним інвесторам інвестувати в українську інфраструктуру", - зазначив Довгань.

Він також додав, що з боку великих інвестиційних компаній спостерігається зацікавленість, але вони цікавляться гарантіями уряду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ЄБРР зацікавлений в фінансуванні інфраструктурних проектів України.