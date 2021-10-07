Мининфраструктуры отменило плату за бронирование международных перевозок

"Два месяца назад каждый украинский перевозчик, который хотел пересечь государственную границу, вынужден был платить 50 грн за бронирование разрешения на международные перевозки. Разрешения - это такие специальные бланки, которые выдаются правительствами других стран и дают право на пересечение границы", - рассказал он.

Так, за бронирование каждого такого разрешения с перевозчика взимали 50 грн. Таким образом с рынка было взыскано более 60 млн грн. Такая практика вызвала недовольство перевозчиков, а работники министерства и уже уволенное руководство Укртрансбезпеки не могли обосновать ее существование, отметил Найем.

"В конце концов, мы решили внедрить новую систему автоматизированной выдачи разрешений и отменить искусственную плату непонятно за что. И началось. Нам говорили, что это аматорство и мы некомпетентны. Что нельзя вестись на прихоти перевозчиков. Что система не заработает. И вообще "теперь все развалится". Мы внимательно послушали, но сделали, как считали нужным. И вот уже два месяца бронирование разрешений стоит 0 грн 0 копеек", - сообщил замруководителя Мининфраструктуры.

Вместе с отменой платы за бронирование была запущена новая система выдачи разрешений ШЛЯХ. За два месяца работы системы 5 371 перевозчиков смогли воспользоваться этой услугой, 27 345 транспортных средств получили разрешения, было выдано 113 тыс. заказов, а перевозчики за счет отмены платы за бронирование сэкономили 7 млн 308 тыс. грн.

"Это уже реальность. И это именно та система ШЛЯХ, которая должна бы провалиться, развалиться и вообще была неправильной", - отметил Найем.