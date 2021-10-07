Мінінфраструктури скасувало плату за бронювання міжнародних перевезень

"Два місяці тому кожен український перевізник, який хотів перетнути державний кордон, змушений був платити 50 грн за бронювання дозволу на міжнародні перевезення. Дозволи - це такі спеціальні бланки, які видаються урядами інших країн і дають право на перетин кордону", - розповів він.

Так, за бронювання кожного такого дозволу з перевізника стягували 50 грн. Таким чином з ринку було стягнуто більше 60 млн грн. Така практика викликала незадоволення перевізників, а працівники міністерства та уже звільнене керівництво Укртрансбезпеки не могли обґрунтувати її існування, зазначив Найєм.

"Зрештою ми вирішили впровадити нову систему автоматизованої видачі дозволів та скасувати штучну плату незрозуміло за що. І почалось. Нам казали, що це аматорство і ми некомпетентні. Що не можна вестись на забаганки перевізників. Що система не запрацює. І взагалі "тепер все розвалиться". Ми уважно послухали, але зробили як вважали за потрібне. І от вже два місяці бронювання дозволів коштує 0 грн 0 копійок", - повідомив заступник керівника Мінінфраструктури.

Разом із скасування плати за бронювання було запущено нову систему видачі дозволів ШЛЯХ. За два місяці роботи системи 5 371 перевізників змогли скористатись цією послугою, 27 345 транспортних засобів отримали дозволи, було видано 113 тис. замовлень, а перевізники за рахунок скасування плати за бронювання зекономили 7 млн 308 тис. грн.

"Це вже реальність. І це саме та система ШЛЯХ, яка мала б провалитись, розвалитись і взагалі була неправильною", - наголосив Найєм.