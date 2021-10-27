Мининфраструктуры открыло в Бердянске новейший морской спасательный подцентр

После реконструкции здание было оснащено новейшей Глобальной морской системой связи во время бедствия и для обеспечения безопасности. Это оборудование позволяет охватить дистанцию ​​радиусом более 25 морских миль.

Также здесь продолжит функционировать Береговой радиоцентр Глобальной морской системы связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности.

"На первом этаже в новом автономном здании расположен ангар для хранения поисково-спасательных катеров. На втором - расположены серверная, кабинеты, комнаты для отдыха, комната для переговоров. Капитаны-координаторы размещаются на третьем этаже для непосредственного наблюдения за надводной обстановкой всеми средствами связи", - рассказали в министерстве.

Обновленный подцентр будет заниматься проведением поисково-спасательных операций в Азовском море. Он будет координировать работу поисково-спасательной службы, а также спасательных средств других ведомств и судов, которые находятся в районе. Подцентр также будет организовывать круглосуточные дежурства в акватории и обрабатывать сигналы бедствия совместно с береговыми радиоцентрами в Бердянске и Мариуполе.