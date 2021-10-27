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Мининфраструктуры открыло в Бердянске новейший морской спасательный подцентр

Автор: Наталия Гурковская

В Бердянске при участии замминистра инфраструктуры Юрия Васькова открыт реконструированный Морской спасательный подцентр (МСПЦ), обновленный в соответствии с требованиями Международной морской организации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры.

После реконструкции здание было оснащено новейшей Глобальной морской системой связи во время бедствия и для обеспечения безопасности. Это оборудование позволяет охватить дистанцию ​​радиусом более 25 морских миль.

Также здесь продолжит функционировать Береговой радиоцентр Глобальной морской системы связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности.

"На первом этаже в новом автономном здании расположен ангар для хранения поисково-спасательных катеров. На втором - расположены серверная, кабинеты, комнаты для отдыха, комната для переговоров. Капитаны-координаторы размещаются на третьем этаже для непосредственного наблюдения за надводной обстановкой всеми средствами связи", - рассказали в министерстве.

Обновленный подцентр будет заниматься проведением поисково-спасательных операций в Азовском море. Он будет координировать работу поисково-спасательной службы, а также спасательных средств других ведомств и судов, которые находятся в районе. Подцентр также будет организовывать круглосуточные дежурства в акватории и обрабатывать сигналы бедствия совместно с береговыми радиоцентрами в Бердянске и Мариуполе.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский, который в октябре 2019 года инициировавший программу "Большая стройка", подвел итоги первых двух лет реализации программы на Закарпатье.

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Большая стройка