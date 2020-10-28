ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Криклий объяснил, почему УЗ сняла запрет на посадку в "красной" зоне

Автор: Игорь Литвиненко

Продажу билетов на поезда из регионов "красной" зоны разрешили из-за того, что на железной дороге больше всего придерживаются карантинных требований. В поездах нет большого скопления людей.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, контролировать количество пассажиров во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок значительно труднее.

"Большинство ограничений сняли, потому что на "Укрзализныце" придерживаются карантинных требований. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок", - сказал Криклий.

Самые читаемые новости

При этом министр отметил необходимость усиления контроля в электричках.

"Относительно электричек, то надо ограничивать количество пассажиров, которые заходят в вагоны - есть посадочные места", - добавил Криклий.

Напомним, с 26 октября УЗ разрешила продажу билетов из большинства станций, которые находятся в "красной" зоне. Так, разрешили выезжать из Тернополя, Ивано-Франковска, Сум и Хмельницкого.

Отметим, с 26 октября в "красную" зону карантина вошли 11 областных центров.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкрзализныцяпоездМИУкарантин