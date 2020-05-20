В Мининфраструктуры назвали условия возобновления работы транспорта

Возобновление работы общественного транспорта, начиная с 22 мая, возможно при определенных условиях. В частности, на протяжении недели должно быть сокращение новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Возобновление транспорта разрешено, если в регионе за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев COVID-19, при среднем количестве ПЦР и ИФА тестов более 12. Также загруженность коек в больницах, куда госпитализируют больных коронавирусом, должна составлять менее 50%.

Согласно решению правительства, работа транспорта будет возобновляться в пять этапов:

с 22 мая - регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластному и международном сообщении;

с 25 мая - перевозки пассажиров в метро;

с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабление карантина, заполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

с 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.

При этом будет сохранены требования персональной безопасности:

масочный режим;

температурный скрининг работников;

постоянная дезинфекция транспорта.

Напомним, сегодня Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня. При этом правительство разрешило с 25 мая запустить метро, ​​а с 22 мая - общественный транспорт.