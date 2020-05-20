В Мининфраструктуры назвали условия возобновления работы транспорта

Для возобновления транспорта на протяжении недели должно быть менее 12 новых заболеваний COVID-19 на 100 тысяч населения
Возобновление работы общественного транспорта, начиная с 22 мая, возможно при определенных условиях. В частности, на протяжении недели должно быть сокращение новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.
Возобновление транспорта разрешено, если в регионе за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев COVID-19, при среднем количестве ПЦР и ИФА тестов более 12. Также загруженность коек в больницах, куда госпитализируют больных коронавирусом, должна составлять менее 50%.
Согласно решению правительства, работа транспорта будет возобновляться в пять этапов:
При этом будет сохранены требования персональной безопасности:
Напомним, сегодня Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня. При этом правительство разрешило с 25 мая запустить метро, а с 22 мая - общественный транспорт.
Автор: Игорь Литвиненко