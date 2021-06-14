На минимумах за 11 месяцев: курс доллара упал почти до 27 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 14 июня установлен на таком уровне: 27,0404 гривен за 1 доллар (- 0,0664 гривен). При этом курс доллара на 11 июня составлял: 27,1068 гривен за 1 доллар.

Фото: курс валют на 14 июня

Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, официальный курс доллара находится на минимальных за 11 месяцев отметках, поскольку ниже был только в июле 2020 года.

Межбанк

Минувшая неделя закончилась падением курса доллара на межбанковском валютном рынке. В частности, 11 июня межбанк открылся снижением доллара до 27,10 гривен, но в течение дня падение ускорилось и межбанк закрылся долларов по 27,04.

Что касается евро, то эта валюта продемонстрировала еще большее падение - до 32,76 гривен за евро. По сравнению с предыдущим банковским днем падение составило 27 копеек.

Прогноз правительства

На прошлой неделе Кабинет министров подал в Верховную раду бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Документ, в частности, содержит прогноз курса гривны к доллару в следующие годы.

Правительство полагает, что в 2021 году курс гривны к доллару будет оставаться относительно стабильным - на уровне 28 гривен за доллар. В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривен за доллар, в 2023 году - 28,8 гривен за доллар, в 2024 году - 29,2 гривен за доллар.