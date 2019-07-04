Минимизировать контрабанду сигарет могут прозрачные правила игры на рынке, - Терентьев

Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев заявил о том, что на данный момент приоритетной задачей в работе АМКУ является установление четких и прозрачных правил коммерческой деятельности на рынке табачных изделий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "Дело".

По его мнению, рынок достаточно сложен и еще не готов к практике бесконтрольного со стороны государства доступа дистрибьюторов к табачной продукции.

"Свобода конкуренции доступа к товару здесь (на украинском рынке табака, - ред.), балансируется ограничениями в сфере маркетинга, фискальной политики и борьбой с той самой контрабандой и фальсификатом. Что касается дистрибуции табачных изделий, то есть разные модели. В некоторых странах Европы существует практика наличия на рынке единого дистрибьютора (в силу либо закона, либо эволюционных или исторических процессов). По мнению экспертов, такую модель используют, чтобы ограничить размеры контрабанды. Она имеет преимущества с точки зрения торговой экономической политики для всех участников рынка. Поэтому табачные компании должны иметь четкую коммерческую политику, определяющую, кто может быть дистрибьютором", – сказал Терентьев.

Вместе с тем, глава АМКУ отметил, что в украинских реалиях, в отличие от бесконтрольной дистрибуции йогуртов, беспрепятственный доступ к табачным изделиям чреват полным исчезновением сигарет на внутреннем рынке и резким ростом контрабандных объемов.

"В случае табачных компаний, действительно, существуют опасения, что возможность неконтролируемо выбирать объемы сигарет приведет к тому, что они не будут доходить до потребителя. Продукция попросту станет на поток контрабанды в страны ЕС. И это создаст проблемы как производителям, так и всей стране, с точки зрения перспектив нашей евроинтеграции. На мой взгляд, самое важное - прозрачные правила работы табачного рынка, и это приоритет АМКУ в этом вопросе", - отметил Терентьев.

По данным компании TNS, лидера мировых маркетинговых исследований, в 2015 году объем производства нелегальной табачной продукции в Украине не превышал 1,25% от общего объема рынка. В 2018-м, показатель вырос до 4,4%. А по состоянию на февраль 2019 года доля контрафактной продукции достигла 5,6%.

В 2018 году в Украине произведено 84,8 млрд сигарет. Объем нелегальной продукции составил около 3,7 млрд шт. Государственный бюджет не дополучил 2,6 млрд грн.

По данным Всемирной таможенной организации, в 2016 году, Украина стала первой по объему нелегального ввоза сигарет в Евросоюз – почти 40% контрабандных табачных изделий поступает в ЕС из нашей страны. Ежегодный оборот теневого табачного рынка оценивается в 450 млн долларов.