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Минимальную зарплату получают около 4,5 млн украинцев, - Порошенко

Новости » Экономика    01.11.2018 - 02:14
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По мнению президента, улучшение инвестиционного климата должно сопровождаться легализацией занятости

В Украине минимальную заработную плату получают около 4,5 миллиона человек. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса, передает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу АП.

Президент подчеркнул, что с одной стороны должно происходить повышение минимальной заработной платы, а с другой стороны - детенизация зарплат.

"Шаги по улучшению инвестиционного климата должны точно сопровождаться продолжением политики легализации занятости и ростом заработных плат, что в свою очередь даст возможность повышать пенсии", - заявил Порошенко.

Глава государства также рассказал, что на его регулярных встречах с бизнес-средой работодатели все чаще жалуются на дефицит рабочей силы и, по мнению президента, здесь у Украины "есть два пути" - железный занавес образца Советского союза или повышения зарплат внутри страны.

Напомним, на встрече с представителями бизнеса президент рассказал, что в этом году количество украинцев, которые выехали за границу, возросло на 10-15%, а, согласно статистике 2017 года, разница между количеством людей, выехавших и вернувшихся, составляет чуть больше 200 тыс.

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