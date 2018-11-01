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Мінімальну зарплату отримують близько 4,5 млн українців, - Порошенко

Новини » Економіка    01.11.2018 - 02:14
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

На думку президента, покращення інвестиційного клімату має супроводжуватися легалізацією зайнятості

В Україні мінімальну заробітну плату отримують близько 4,5 мільйона людей. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками бізнесу, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу АП.

Президент наголосив, що з одного боку має відбуватися підвищення мінімальної заробітної плати, а з іншого боку - детінізація зарплат.

"Кроки із покращення інвестиційного клімату мають точно супроводжуватися продовженням політики легалізації зайнятості і зростанням заробітних плат, що в свою чергу дасть можливість підвищувати пенсії", - заявив Порошенко.

Глава держави також розповів, що його на регулярних зустрічах з бізнес-середовищем роботодавці дедалі частіше скаржаться на дефіцит робочої сили і, на думку президента, тут у України "є два шляхи" - залізна завіса зразка Радянського союзу або підвищення зарплат всередині країни.

Нагадаємо, на зустрічі з представниками бізнесу президент розповів, що цього року кількість українців, які виїхали за кордон, зросла на 10-15%, а, згідно зі статистикою 2017 року, різниця між кількістю людей, які виїхали і які повернулися, становить дещо більше 200 тис.

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Новини України Порошенко Петроминимальная зарплата
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